Иркутск, , 15:05 — REGNUM За январь–июнь 2022г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 255,8 млрд. рублей прибыли (за этот же период предыдущего года — 150,3 млрд. руб.). Об этом сообщает территориальное управление госстатистики.

Убытки Дарья Антонова © ИА REGNUM

Доля убыточных организаций в их общем числе по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 3,1 процентного пункта и составила 29,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь–февраль 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Иркутской области составлял 99,9 млрд. рублей прибыли (за этот же период предыдущего года — 46,8 млрд. руб.).

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