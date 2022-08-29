Сеул, 29 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Средний размер дефицита продовольствия в КНДР оценивается в 800 тыс. тон в год. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи Чо Чун Хуна.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

«Ожидается, что в текущем году КНДР будет испытывать трудности с продовольствием, — заявил в ходе пресс-конференции представитель министерства. — КНДР продолжает держать свои границы закрытыми, импорт сокращается, кроме того, существует такие переменные, как погодные условия».

Тем не менее в министерстве отказались комментировать сообщения некоторых СМИ о том, что КНДР планирует импортировать рис из Индии.

Ранее радио «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) сообщало, что Северная Корея намерена импортировать 20 тыс. мешков (около 10 тыс. тонн) риса из Индии.

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