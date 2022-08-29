Москва, , 15:05 — REGNUM Автодоставка из Китая значительно не росла в цене по множеству причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор логистической компании ООО «РФК Групп» Максим Чепов.

Грузовые контейнеры. Шанхай

«После ухода иностранных авиаперевозчиков и отказа иностранных страховых компаний сотрудничать с российскими авиакомпаниями дефицит места на оставшихся грузовых рейсах привел к кратному росту цен на авиадоставку.

Во-первых, нулевая терпимость Китая к коронавирусу усложняет автомобильные перевозки. Во-вторых, высвободившиеся мощности российских и белорусских автоперевозчиков были перенаправлены, в том числе, на доставку из Китая. Оба фактора сдерживают рост цен на этот вид доставки.

Железнодорожная доставка также увеличилась в цене по сравнению с весенними тарифами, но не более чем на 30%. Текущую ситуацию, скорее, можно назвать возвратом к ценам конца 2021 и начала 2022 года.

Временное снижение цен с марта по май текущего года при железнодорожной контейнерной перевозке объясняется снижением спроса на импорт в РФ в целом после начала спецоперации и резким скачком курса доллара весной.

Ближе к лету, при стабилизации курса доллара (и юаня), импортный грузопоток начал возвращение к росту. Как результат, с ростом спроса на импортную доставку ценник начал увеличиваться с конца весны.

Надежной альтернативой железнодорожной доставке являются перевозки морем через порты Дальнего Востока (Владивосток и порт Восточный), а далее по железной дороге по Транссибирской магистрали по России.

Ушедшие с рынка глобальные морские линии (Maersk, MSC и т.п.) постепенно заменяются азиатскими и российскими морскими перевозчиками. Морской фрахт также несколько снижался весной на фоне общего уменьшения грузопотока по вышеуказанных причинам, и значительного роста он пока не претерпевал.

С конца лета доставка из портов Дальнего Востока по железной дороге вглубь России начала дорожать, но не более чем на 10%. Таким образом, смешанная доставка (море + железная дорога) из Китая с февраля практически не изменилась в цене, а морская составляющая даже несколько упала в силу широкого предложения от небольших азиатских морских линий, вышедших на этот рынок за последние месяцы.

В целом, при сохранении и росте импорта из стран АТР увеличение в цене логистической составляющей неизбежно на фоне невозможности полноценного использования морского маршрута через Европейские порты до Санкт-Петербурга», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае логистические компании с февраля 2022 года подняли стоимость контейнерных перевозок почти вдвое.

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