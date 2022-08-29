Оренбург, 29 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Оренбургской области Нурлан Мунжасаров (КПРФ) считает, что латвийские власти потеряли память. Этим в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он объяснил отказ страны от русского языка.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

«В постсоветское время в Латвии многие местные политики действуют под диктовку Вашингтона и его союзников в Европе и пропагандируют антисоветизм и русофобию. Но они видимо забыли, кто освободил их от фашизма. А кто в послевоенное время строил фабрики, заводы и инфраструктурные объекты. И здесь резонно задать вопрос: а вы от всего советского наследия будете отказываться? Раз отказываетесь от русского языка…», — сказал политик.

По данным портала Delfi, с 1 сентября министерство экономики Латвии откажется от русского языка и при общении с клиентами и прессой будет использовать только латышский язык. Ранее перестал работать русскоязычный сайт президента Латвии. Минобр страны анонсировал поправки в закон об образовании, согласно которым откажутся от русского языка в образовательных учреждениях.