Самара, , 15:11 — REGNUM Запрет на посещение лесов с 31 августа снова введут в Самарской области. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

«Берегите лес от огня» ГУ МЧС по Туве

Сообщается, что эта противопожарная мера вводится в связи с высоким классом пожарной опасности в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области с 15 апреля по 15 октября действует особый режим для предотвращения лесных пожаров. Запрет на посещение лесов в области был продлён до 29 августа.

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