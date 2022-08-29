Самара, 29 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Запрет на посещение лесов с 31 августа снова введут в Самарской области. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

ГУ МЧС по Туве «Берегите лес от огня»

Сообщается, что эта противопожарная мера вводится в связи с высоким классом пожарной опасности в регионе.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области с 15 апреля по 15 октября действует особый режим для предотвращения лесных пожаров. Запрет на посещение лесов в области был продлён до 29 августа.