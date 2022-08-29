Бухарест, 29 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Текущим летом в Румынии в результате сильнейшей за последние 50 лет засухи было уничтожено более 430 тыс. гектаров фермерских угодий, что фактически может привести к очередному росту цен на продукты питания в стране в новом году. Об этом 29 августа сообщает бухарестская газета Jurnalul.

08.mchs.gov.ru Засуха

По данным министерства сельского хозяйства Румынии, посевы соответствующих культур пострадали в 34 из 41 уездов страны. Согласно официальной информации, наибольший ущерб нанесен наделам пшеницы (206 815 тыс. га), ячменя (33 316 тыс. га) и кукурузы (102 460 тыс. га).

Как утверждают независимые эксперты, общая сумма убытков исчисляется сотнями миллионов евро. Предполагается, что в ближайшее время правительство Румынии обратится за помощью в восстановлении своей сельскохозяйственной отрасли в Еврокомиссию.