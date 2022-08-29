Москва, , 15:01 — REGNUM России необходимо быть более активной в вопросе адаптации мигрантов. Об этом 29 августа заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я со многими коллегами разговариваю, многие уже подключились, нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане — пожалуйста, они все с удовольствием это делают. Нам нужно только активнее там себя вести, они даже в этом заинтересованы. Они прекрасно отдают себе отчёт в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство», — заявил Путин.

Однако, по словам Баринова, как правило, один из наиболее эффективных механизмов — это создание адаптационных центров в самой России, и у России «сейчас такой инфраструктуры нет».

«Если Вы позволите, то мы бы с коллегами начали эту работу, может быть, на нескольких пилотных регионах», — предложил руководитель Федерального агентства по делам национальностей.

«Давайте. Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы», — ответил Путин.

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