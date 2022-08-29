Москва, 29 августа 2022, 14:59 — REGNUM Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, персонал контролирует состояние станции, сообщили 29 августа в Министерстве обороны России.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС. За сутки 28 августа они выпустили по жилым кварталам города восемь крупнокалиберных артиллерийских снарядов, два из которых разорвались вблизи периметра атомной станции.
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