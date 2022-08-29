Москва, 29 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, персонал контролирует состояние станции, сообщили 29 августа в Министерстве обороны России.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«Штатный технический персонал Запорожской атомной электростанции продолжает контролировать её техническое состояние и бесперебойную работу. Радиационная обстановка остаётся в норме», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС. За сутки 28 августа они выпустили по жилым кварталам города восемь крупнокалиберных артиллерийских снарядов, два из которых разорвались вблизи периметра атомной станции.

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