Херсон, 29 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Днем 29 августа ВСУ пытаются прорваться на Херсонском направлении фронта при поддержке бронетехники, сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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Подразделения вооруженных сил России ведут бои, активно работает артиллерия, сообщили эксперты канала.

Из-за начавшихся массированных обстрелов и угрозы дальнейшей эскалации ситуации в Новой Каховке (Херсонская область) объявлена эвакуация, жителей просят пройти в бомбоубежища и подвалы.