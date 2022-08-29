Иркутск, 29 августа, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В 2021 году в Иркутской области с площади 22,2 тысячи гектаров было собрано 333,2 тысяч тонн картофеля, урожайность составила 148 центнеров с гектара, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Pixabay.com Картофель

Основными производителями картофеля являются личные подсобные хозяйства населения, которым принадлежит 81% картофельных полей области. Но население из года в год площади под картофелем сокращает. А сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства в этом году увеличили посадки картофеля на треть. Впервые картофель посажен сельхозорганизациями Ангарского, Зиминского, Аларского районов и фермерами Заларинского района. Лидерство по выращиванию картофеля, как и прежде, принадлежит аграриям Иркутского и Усольского районов, удельный вес которых в областных картофельных посадках составляет 72%.

В отличие от многих других видов аграрной продукции, картофелем Приангарье себя в основном обеспечивает. Уровень самообеспеченности региона в разные годы составляет 90-100%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области по состоянию на середину августа 2022 года картофель убыл бран на площади 10 га, валовый сбор составил 201,4 тонны.

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