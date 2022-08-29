* Талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 14:58 — REGNUM В афганской провинции Тахар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительно выселяют сотни семей коренных жителей уезда Ходжа Бахауддин. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганская семья DFID — UK Department for International Development

Жители кишлаков Лолагузар, Бахористан и Катуджар сообщили, что радикалы пытаются переселить в этот район сотни семей кочевников, прибывших из Пакистана и южных провинций.

По словам источников, кочевники пользуются поддержкой высокопоставленных чиновников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле и Тахаре и стремятся захватить дома людей, которые живут там десятилетиями.

Однако кочевники утверждают, что эти земли являются их личной собственностью и долгие годы были незаконно заняты местными жителями.

Споры по поводу частных, вакуфных и государственных земель в Афганистане имеют долгую историю. Знающие люди считают, что, если этот конфликт не предотвратить, местные жители втянутся в эту борьбу и не позволят кочевникам занять свои дома.