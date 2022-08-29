Тбилиси, , 14:58 — REGNUM Грузия готовится присоединиться к единому платежному пространству Европы SEPA. Об этом 29 августа заявил на совещании премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

«Это структура по гармонизации налогового обслуживания и провайдеров в странах ЕС и Еврозоны, членами которой являются 27 стран Евросоюза, а также Великобритания, Швейцария, Норвегия, Ирландия и Лихтенштейн», — сказал Гарибашвили.

Глава грузинского правительства заявил, что Нацбанк и минэкономики республики активно работают над этим. Он подчеркнул, что это является шагом по евроинтеграции Грузии.

По словам Гарибашвили, правительство сегодня направит в парламент страны три законопроекта на утверждение. После присоединения Грузии к SEPA деньги в Евросоюз можно будет переводить без банка-посредника.