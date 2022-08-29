Омутинский район, Тюменская область, , 14:56 — REGNUM Три юные тюменки, которые подозреваются в жестоком избиении мужчины на вокзале в Омутинском районе, находятся под подпиской о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

Девочка (сс) Jordan McDonald

Напомним, 21 августа 36-летний мужчина был избит на вокзале в посёлке Вагай девочками 15, 16 и 17 лет за то, что отказался распивать с ними пиво.

Пострадавший не смог постоять за себя в силу онкологического заболевания. По словам мужчины, девочки-подростки били его в течение часа. Сейчас пострадавший находится в больнице, где ему провели операцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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