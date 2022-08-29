Подгорица, 29 августа, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Черногории с 30 августа значительно подорожают дизельное топливо и топочный мазут, сообщило министерство капитальных инвестиций.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Цена на Eurodiesel повысится на 12 евроцентов и составит 1,58 евро, мазут подорожает на 11 евроцентов и будет стоит 1,78 евро.

Цены на бензин останутся прежними — 1,39 (98) и 1,35 (95).

Министерство устанавливает цены в стране каждые 15 дней в зависимости от конъюнктуры мировых рынков.