Москва, , 14:55 — REGNUM На текущий момент реализовавшиеся потери для российской экономики от крайне жестких санкций оказались значительно меньше, чем ожидалось в начале весны. Если тогда преобладали прогнозы двузначного падения ВВП в 2022 году, то сейчас оценки ожидаемого спада редко превышают 5% — однако при этом ухудшаются прогнозы на будущий год. Причин этому несколько, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Экономика России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Во-первых, роль России как глобального экспортера энергоресурсов оказалась слишком высока, чтобы ее можно было изолировать (по крайней мере, пока) — то есть России достаточно успешно до сих пор удавалось перенаправлять экспорт нефти с традиционного европейского направления (на которое приходилось около 50%) на Восток — в Индию, Китай, Турцию.

Более того, дефицит сырья, связанный с трудностями экспорта из России из-за логистических и финансовых ограничений, привел к росту мировых цен, которые в 1П22 полностью компенсировали в экспортных поступлениях и потери физического экспорта, и ценовой дисконт при поставках нефти в Азию, достигавший $30-35 за баррелей.

На фоне сжавшегося импорта и ЦБ РФ, и Минэкономразвития ожидают в этом году рекордный профицит счета текущих операций РФ, что в условиях введенных капитальных ограничений (которые поэтапно ослабляются) способствовало укреплению курса рубля и замедлению инфляции.

Во-вторых, ЦБ РФ в аномально жестких условиях конца февраля – начала марта принял экстренные меры, которые быстро и эффективно погасили разгоравшуюся финансовую и банковскую панику, которая грозила превратиться в полноценный финансовый кризис, что сделало бы ситуацию в экономике значительно тяжелее.

А затем, как только снизились инфляционные риски – перешел к быстрому снижению ключевой ставки, чтобы смягчить спад в экономике. В торговле ситуация достаточно сложная – спад розничных продаж в реальном выражении в апреле–июне превышал 9% (г/г).

В-третьих, высокая роль госсектора и крупных компаний в экономике позволяет государству легче осуществлять меры отраслевой поддержки и поддержки занятости (хотя рекордно низкая безработица может маскировать неполную занятость и снижение доходов работников).

Легализация параллельного импорта позволила смягчить исчезновение с полок привычных товаров. Переход на упрощенные модели в автопроме позволил начать восстановление выпуска в наиболее пострадавшем на данный момент секторе промышленности, хотя по итогам июля он еще в 5 раз ниже уровня июля прошлого года.

Однако говорить об устойчивости российской экономики к санкциям в средне- и долгосрочной перспективе пока рано. Еще не вступило в силу эмбарго поставок российской нефти и нефтепродуктов в ЕС с одновременным запретом европейским компаниям перевозить и страховать морские поставки.

Правительство пытается найти альтернативные механизмы страхования, в частности, принято решение о создании в ЕАЭС наднациональной перестраховочной компании. Кроме того, непонятна судьба обсуждаемой странами G7 идеи ценового потолка экспорта российской нефти.

Эти меры могут привести к значительному снижению нефтегазовых доходов с будущего года, если не удастся перенаправить основную часть поставок на альтернативные рынки и не потерять существенно в цене.

Другое проблемное направление – жесткий запрет западных стран на ввоз технологической продукции в Россию и их усилия по недопущению помощи России со стороны других стран в обходе ограничений.

Это уже негативно сказывается на многих отраслях промышленности и может существенно ограничить в будущем производственный потенциал российской экономики, в том числе и в добыче нефти и газа.

Здесь также правительство РФ предпринимает меры по импортозамещению и альтернативным поставкам оборудования, запчастей, но результат оценить пока невозможно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия избежала экономического коллапса. Экономика страны оказалась гораздо более устойчивой, чем ожидалось, и тому есть ряд основных причин.

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