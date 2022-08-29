Москва, 29 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. На текущий момент реализовавшиеся потери для российской экономики от крайне жестких санкций оказались значительно меньше, чем ожидалось в начале весны. Если тогда преобладали прогнозы двузначного падения ВВП в 2022 году, то сейчас оценки ожидаемого спада редко превышают 5% — однако при этом ухудшаются прогнозы на будущий год. Причин этому несколько, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Во-первых, роль России как глобального экспортера энергоресурсов оказалась слишком высока, чтобы ее можно было изолировать (по крайней мере, пока) — то есть России достаточно успешно до сих пор удавалось перенаправлять экспорт нефти с традиционного европейского направления (на которое приходилось около 50%) на Восток — в Индию, Китай, Турцию.

Более того, дефицит сырья, связанный с трудностями экспорта из России из-за логистических и финансовых ограничений, привел к росту мировых цен, которые полностью компенсировали в экспортных поступлениях и потери физического экспорта, и ценовой дисконт при поставках нефти в Азию, достигавший $30-35 за баррелей.

На фоне сжавшегося импорта и ЦБ РФ, и Минэкономразвития ожидают в этом году рекордный профицит счета текущих операций РФ, что в условиях введенных капитальных ограничений (которые поэтапно ослабляются) способствовало укреплению курса рубля и замедлению инфляции.

Во-вторых, ЦБ РФ в аномально жестких условиях конца февраля — начала марта принял экстренные меры, которые быстро и эффективно погасили разгоравшуюся финансовую и банковскую панику, которая грозила превратиться в полноценный финансовый кризис, что сделало бы ситуацию в экономике значительно тяжелее.

А затем, как только снизились инфляционные риски — перешел к быстрому снижению ключевой ставки, чтобы смягчить спад в экономике. В торговле ситуация достаточно сложная – спад розничных продаж в реальном выражении в апреле–июне превышал 9% (г/г).

В-третьих, высокая роль госсектора и крупных компаний в экономике позволяет государству легче осуществлять меры отраслевой поддержки и поддержки занятости (хотя рекордно низкая безработица может маскировать неполную занятость и снижение доходов работников).

Легализация параллельного импорта позволила смягчить исчезновение с полок привычных товаров. Переход на упрощенные модели в автопроме позволил начать восстановление выпуска в наиболее пострадавшем на данный момент секторе промышленности, хотя по итогам июля он еще в 5 раз ниже уровня июля прошлого года.

Однако говорить об устойчивости российской экономики к санкциям в средне- и долгосрочной перспективе пока рано. Еще не вступило в силу эмбарго поставок российской нефти и нефтепродуктов в ЕС с одновременным запретом европейским компаниям перевозить и страховать морские поставки.

Правительство пытается найти альтернативные механизмы страхования, в частности, принято решение о создании в ЕАЭС наднациональной перестраховочной компании. Кроме того, непонятна судьба обсуждаемой странами G7 идеи ценового потолка экспорта российской нефти.

Эти меры могут привести к значительному снижению нефтегазовых доходов с будущего года, если не удастся перенаправить основную часть поставок на альтернативные рынки и не потерять существенно в цене.

Другое проблемное направление – жесткий запрет западных стран на ввоз технологической продукции в Россию и их усилия по недопущению помощи России со стороны других стран в обходе ограничений.

Это уже негативно сказывается на многих отраслях промышленности и может существенно ограничить в будущем производственный потенциал российской экономики, в том числе и в добыче нефти и газа.

Здесь также правительство РФ предпринимает меры по импортозамещению и альтернативным поставкам оборудования, запчастей, но результат оценить пока невозможно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия избежала экономического коллапса. Экономика страны оказалась гораздо более устойчивой, чем ожидалось, и тому есть ряд основных причин.

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