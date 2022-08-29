Санкт-Петербург, , 14:58 — REGNUM Инвестиционная активность в экономике Санкт-Петербурге вновь начнет расти с 2023 года. Таким прогнозом 29 августа поделился врио главы комитета по инвестиционной политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе «нулевых» слушаний бюджета Петербурга на 2023 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В 2022 году ожидается снижение объёма инвестиций на 9,8% к уровню 2021 года. В номинальном выражении объём инвестиций останется фактически на одном уровне в районе 851 млрд рублей», — заявил Зырянов.

Приводя прогноз на следующие годы, врио главы комитета заявил, что, начиная с 2023 года, ожидается рост инвестиционной активности. Он позволит привлечь в экономику города суммарно, с учётом ожиданий 2022 года, более 4 трлн рублей.

Отметим, что ранее Зырянов оценил состояние экономики Петербурга под действием западных санкций. По его словам, она показывает высокую устойчивость.

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