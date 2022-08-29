Чебоксары, , 14:54 — REGNUM В Чувашии в преддверии нового учебного года «самой актуальной» проблемой являются разбитые дороги из-за строительства федеральной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, по которым проходят школьные маршруты. В частности, «фактически отсутствует дорога» на маршруте Сиява – Гарт в Порецком районе. Об этом ИА REGNUM сообщил координатор чувашского регионального отделения ЛДПР, депутат Госсовета Константин Степанов.

Обзорная схема трассы М-12 Cap.ru

«Самой актуальной» проблемой парламентарий назвал восстановление дорог, которые «фактически уничтожены строителями» федеральной скоростной трассы М-12.

«Актуальнее проблемы я, честно говоря, на сегодняшний день даже не знаю. В правительстве провели совещание, даже есть первоначальный план, но только воз и ныне там», — сказал Константин Степанов.

Он пояснил, что до 1 сентября остались считанные дни, но остаётся проблема проезда школьного автобуса на участке трассы в Порецком районе (Сиява — Гарт), которую «дорогой нельзя назвать», а проезжающие дорожно-строительные машины поднимают пыль и грязь:

«Жители мне говорят, что там не только остальному транспорту тяжело передвигаться, там ещё и дышать тяжело».

По словам лидера чувашского отделения ЛДПР, «в ужасном состоянии» также дорога, которая идёт в село Порецкое, на участке трассы Ибреси — Канаш.

В минтрансе Чувашии отмечают, что соглашение о взаимодействии при использовании дорог под строительство М-12 (шестой этап) подписано в конце июля 2022 года. По данным чувашских чиновников, восстановительные работы на наиболее социально значимых и разрушенных дорогах должны были начаться в начале августа.

«Перечень объектов сформирован, определены протяжённость, виды и объёмы работ, а также график производства, и согласованы со всеми заинтересованными сторонами. Несмотря на это, обязательства не выполняются», — констатировал глава минтранса Чувашии Владимир Осипов .

Представители генерального подрядчика ссылаются на затянувшийся процесс подписания договора и заверяют, что 30 августа субподрядчик приступит к ремонту местной дороги Кожевенное — Гарт, 2 сентября — региональной дороги Порецкое – Мочкасы, в середине сентября – межмуниципальной дороги Ибреси – Березовка –Кудеиха.

Ранее чувашские власти заявляли, что в рамках шестого этапа строительства М-12 планируется восстановить 43 км дорог в Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM , федеральная скоростная трасса М-12 пройдёт свяжет пять регионов страны, в том числе протяжённость участка на территории Чувашии составляет 94 км. Участок на территории Чувашии разбит на два этапа: шестой и седьмой. Шестой этап включает в себя строительство 84 км дороги в Шумерлинском, Вурнарском, Ибресинском районах, седьмой этап — 10 км трассы в Канашском, Янтиковском, Комсомольском районах.

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