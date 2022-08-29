Уфа, 29 августа, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Семерых жителей Башкирии заподозрили в участии в преступном сообществе. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, с 2015 по 2022 год шестеро подозреваемых оказывали клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денег через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц.

В материалах дела указано, что комиссия за вывод денег составляла 11%.

«Всего за указанный период незаконно обналичены денежные средства в общей сумме более 90 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении семерых жителей Башкирии в возрасте от 27 до 62 лет было возбуждено уголовное дело по признакам создания и участия в преступном сообществе.

«Преступная деятельность сообщества пресечена следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Башкирии совместно с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Башкирии и УФСБ России по Башкирии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Расследование дела продолжается.