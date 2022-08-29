Севастополь, 29 августа 2022, 14:52 — REGNUM Торжественные линейки в День знаний 1 Сентября состоятся только для учеников первых и выпускных классов. Решение принято в связи с действующим в городе «жёлтым» уровнем террористической опасности. Об этом 29 августа в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Для учеников остальных классов 1 сентября состоятся уроки по безопасности. Глава региону уточнил, что в День знаний во всех севастопольских школах будут дежурить полицейские.
Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень террористической опасности введён на территории Севастополя с 31 июля.