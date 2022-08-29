Севастополь, , 14:52 — REGNUM Торжественные линейки в День знаний 1 Сентября состоятся только для учеников первых и выпускных классов. Решение принято в связи с действующим в городе «жёлтым» уровнем террористической опасности. Об этом 29 августа в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Учительница, школьная линейка, 1 сентября Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Для учеников остальных классов 1 сентября состоятся уроки по безопасности. Глава региону уточнил, что в День знаний во всех севастопольских школах будут дежурить полицейские.

«День знаний — важный праздник в жизни и детей и родителей. Особенно тех, кто приходит в школу в первый раз. Это ответственное время для работников силовых структур — обеспечить безопасность мероприятий. Уверен, что все пройдёт на высшем уровне», — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень террористической опасности введён на территории Севастополя с 31 июля.