* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 29 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшере талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли мирного жителя, предварительно подвергнув его пыткам. Об этом сообщает газета «8 Собх».

kropekk_pl Убийство

Инцидент произошёл ночью 28 августа в долине Абдуллахейль уезда Дара.

Согласно источникам, этот человек по имени Халиль-ур-Рахман был среди 30 мирных жителей, арестованных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вечером 27 августа в долине Абдуллахейль по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли этих людей пыткам.

После арестов радикалы заявили на встрече с местными жителями, что задержанные не будут освобождены до тех пор, пока не им сдастся Малик, бывший талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командир, перешедший на сторону Фронта сопротивления.