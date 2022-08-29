Витебск, Белоруссия, 29 августа 2022, 15:54 — REGNUM Семья подростка из Риги Ильи Карозы, которая бежала в Витебск после интервью Ильи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на «Славянском базаре», получила 29 августа белорусские паспорта. Об этом сообщает БелТА.
Мама Ильи, Наталья Кароза, поблагодарила всех, кто за них переживал, и отдельно Александра Лукашенко — за «его большое отцовское сердце». Она подчеркнула, что сделает все возможное, чтобы еë дети стали достойными гражданами Белоруссии.
Паспорта семья Кароза получали по упрощëнной системе, поскольку у Натальи в роду все были белорусами.
Как сообщало ИА REGNUM, ученик Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV Илья Кароза в середине июля взял мини-интервью у Александра Лукашенко во время «Славянского базара» в Витебске. Интервью было опубликовано белорусскими государственными СМИ, это вызвало возмущение властей Латвии. Семья Кароза подверглась преследованиям со стороны латвийских государственных органов. После разразившегося скандала семья Ильи Карозы — он сам, его мама и ещë двое детей — переехали в Белоруссию.