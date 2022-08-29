Витебск, Белоруссия, , 15:54 — REGNUM Семья подростка из Риги Ильи Карозы, которая бежала в Витебск после интервью Ильи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на «Славянском базаре», получила 29 августа белорусские паспорта. Об этом сообщает БелТА.

Флаг Белоруссии Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Мама Ильи, Наталья Кароза, поблагодарила всех, кто за них переживал, и отдельно Александра Лукашенко — за «его большое отцовское сердце». Она подчеркнула, что сделает все возможное, чтобы еë дети стали достойными гражданами Белоруссии.

Паспорта семья Кароза получали по упрощëнной системе, поскольку у Натальи в роду все были белорусами.

Как сообщало ИА REGNUM, ученик Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV Илья Кароза в середине июля взял мини-интервью у Александра Лукашенко во время «Славянского базара» в Витебске. Интервью было опубликовано белорусскими государственными СМИ, это вызвало возмущение властей Латвии. Семья Кароза подверглась преследованиям со стороны латвийских государственных органов. После разразившегося скандала семья Ильи Карозы — он сам, его мама и ещë двое детей — переехали в Белоруссию.