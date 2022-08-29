Грозный, , 14:50 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров 29 августа опубликовал в личном блоге видеозапись зачистки на северском направлении.

Рамзан Кадыров Glavlist.ru

Он написал, что алгоритм противника является предсказуемым, поэтом в дело вступают артиллеристы, обрушивающие на боевиков свинцовый дождь.

«Именно такая картина вырисовывается сегодня на северском направлении, — рассказал Кадыров в телеграм-канале. — Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с ОРБ и союзными войсками неспешно зачищают от бандеровских грызунов ответственную территорию».

Он добавил, что землю на полях нужно сеять, а бандеровцы не давали своими норами этого делать, однако теперь они стали удобрением.