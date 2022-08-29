Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге к 2025 году жилищный фонд должен составить 160 млн кв. метров. Такими планами поделился 29 августа врио главы городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительство жилых домов Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Будет введено восемь миллионов квадратных метров жилья. И жилищный фонд в 2025 году должен составить, по нашим оценкам, 160 миллионов квадратных метров», — отметил Зырянов.

Рост объёма строительных работ будет составлять 2% в год. Отметим, что их объём в денежном выражении в первом полугодии 2022 года составил порядка 209 млрд рублей. За шесть месяцев в Петербурге ввели более 2 млн кв. метров жилья. По отношению к прошлому году рост составил порядка 57%.

Напомним, что к концу 2023 года в Петербурге обещают завершить все строительные проекты-долгострои. К этому моменту в эксплуатацию должны сдать 12 жилых домов.

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