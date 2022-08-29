Москва, 29 августа, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Консолидация общества наблюдается не только внутри России, но и на фронте на территории бывш. УССР. Об этом 29 августа заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Игорь Баринов

«Объединение и консолидация проходят не только внутри страны, они ещё более быстрыми темпами идут там, на передовой, между ребятами, которые плечом к плечу борются с нацизмом на [территории бывш. УССР]. Да, они разных национальностей, из разных субъектов, разных религий. Вообще, есть такая поговорка, что в окопах атеистов нет. Наверное, она правильная», — заявил Баринов.

«Для меня ярким таким примером был ролик, который записали бойцы полка специального назначения имени Героя России Ахмата-хаджи Кадырова из Чечни и казаки отдельного казачьего полка имени Матвея Платова — это, если не ошибаюсь, было после освобождения Северодонецка. Они, обнявшись, скандировали: «Ахмат — сила, казаки — сила, вместе мы — сила!». Вместе мы на самом деле сила, и никому нельзя дать возможность это единство разрушить», — указал он.