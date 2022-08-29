Оренбург, , 15:26 — REGNUM В России необходимо ввести государственное регулирование рыбной отрасли. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил депутат Законодательного собрания Оренбургской области Нурлан Мунжасаров (КПРФ).

Вылов рыбы M.government.ru

Он заявил, что поддерживает гендиректора РРПК Ольгу Наумову, призвавшую перейти к потреблению рыбы по советскому типу, когда существовала цепочка «от рыбалки до полки». Мунжасаров также сделал акцент, что в СССР была отлажена цепочка поставки рыбы и морепродуктов до потребителя, и эта продукция была по цене доступна народу. Сейчас эти связи нарушены, рыбный флот и предприятия рыбопереработки перешли в частные руки.

По словам политика, сейчас, с учётом ситуации в мире, необходимо государственное регулирование рыбной отрасли, с учётом широкого выхода к морям и океанам, а также удаленности густонаселённых территорий от моря. На российском рынке часто можно встретить импортную рыбу из Латвии, Эстонии, из Юго-Восточной Азии. И чтобы как-то конкурировать, необходима государственная поддержка.

«Давно пора объявить эмбарго в части ввоза рыбы странам Европы, особенно нашим бывшим прибалтийским союзным государствам. Мы морская держава и должны полностью себя обеспечивать рыбой и морепродуктами», — сказал он.

Добавим, гендиректор РРПК Ольга Наумова интервью РБК отметила, что биржевая торговля не станет стимулом для развития рыбной отрасли в России. Необходима комплексная программ, господдержка и возрождение цепочки «от рыбалки до полки». Предприятия должны отвечать за вылов, производство и переработку продукта, а также дальнейшее его продвижение до мест проживания населения и пропаганду полезности употребления рыбы.