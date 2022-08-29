Херсон, Бывш. УССР, , 14:49 — REGNUM Власти Новой Каховки Херсонской области объявили эвакуацию с рабочих мест, люди уходят в убежища, заявил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Новая Каховка после нанесения удара ВСУ Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra

По его словам, жителей распределяют по бомбоубежищам и подвалам в связи с массированным обстрелом со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики ночью 29 августа нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС.

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