Херсон, Бывш. УССР, 29 августа 2022, 14:49 — REGNUM Власти Новой Каховки Херсонской области объявили эвакуацию с рабочих мест, люди уходят в убежища, заявил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
По его словам, жителей распределяют по бомбоубежищам и подвалам в связи с массированным обстрелом со стороны ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики ночью 29 августа нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС.
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