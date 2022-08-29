Рига, 29 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. До октября нынешнего года питание учащихся 1–4 классов школьных заведений столицы Латвии будет оплачиваться в полном объеме из бюджета государства и самоуправления, но большинству родителей других классов придется доплачивать. Об этом сообщила пресс-служба рижской мэрии.

City-yaroslavl.ru Обед

Объясняя ограничение числа школьников, допущенных к бесплатным обедам, столичные власти сообщили, что виной тому резкий рост цен на продукты питания и сопутствующие услуги.

Объявлено, что полностью за счет самоуправления питанием будут обеспечены семьи, признанные малоимущими или малообеспеченными, учащиеся из семей с тремя и более детьми, дети–инвалиды и дети–сироты. Родителям всех остальных детей и учеников старших классов придется доплачивать за школьные обеды из расчета примерно 1,15 евро за учебный день.

Информация о том, какие дети получат бесплатные школьные обеды, а какие нет, будет размещена в национальной базе данных электронного школьного управления. Родители рижских школьников уже выразили несогласие с таким решением. Они предпочитают, чтобы информация о том, какие дети получат бесплатные обеды, была конфиденциальной.