Палестина, 29 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. По меньшей мере 85 палестинцев были убиты на Западном берегу реки Иордан за 2022 год во время израильских рейдов в городах и деревнях — это максимальное количество жертв на оккупированной территории с 2016 года. Об этом 29 августа сообщает Associated Press.

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Израильские военные утверждают, что подавляющее большинство убитых были боевиками или бросали камни в солдат.

Но в это число также входят несколько гражданских лиц, включая журналистку и адвоката, которые, по-видимому, невольно попали в зону обстрела, а также местные подростки, которые вышли на улицы, протестуя против вторжения армии в их районы.

Израильские войска регулярно проводят операции на Западном берегу реки Иордан с тех пор, как Израиль захватил эту территорию в 1967 году.

Израиль активизировал операции весной 2022 года после серии нападений палестинцев на израильтян, в результате которых погибли 17 человек. Некоторые были совершены боевиками с Западного берега. С мая не было ни одного нападения со смертельным исходом, но военные операции продолжаются.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило о 85 палестинцах, убитых израильскими силами безопасности на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме с начала 2022 года.

До конца года еще остается четыре месяца, а это уже самое большое число за последние 6 лет, когда в конце предыдущей волны насилия был убит 91 палестинец, согласно ежегодным данным израильской правозащитной группы B’Tselem.

В список погибших входят как известные боевики, так и журналистка Ширин Абу Аклех и 58-летний мужчина, убитый выстрелом в голову возле пекарни в начале августа. Израильские военные утверждают, что оба они могли попасть под огонь палестинцев, но не предоставили никаких доказательств в подтверждение.

По данным палестинского министерства, среди погибших 17 подростков в возрасте до 18 лет, а также шесть женщин.

Кроме того, Израиль удерживает под стражей более 600 палестинцев без предъявления обвинения или суда — это также самый высокий показатель за последние шесть лет.