Вильнюс, 29 августа, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Литва завершила строительство забора на границе с Белоруссией. Об этом сообщило 29 августа информационное агентство BNS.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

Забор и колючая проволока установлены на участках протяженностью около 502 километров. Общая протяженность границы Литвы с Белоруссией составляет 679 км, из них более 100 км границы проходят по берегам рек и озëр.

Решение построить забор на литовско-белорусской границе было принято после прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Азии и Африки, которые незаконно проникали в Литву через Белоруссию. Власти страны обвинили в организации миграционного кризиса президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По данным литовских пограничников, в прошлом году из Белоруссии в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года строительство забора на границе с Белоруссией закончили в Польше. Сейчас барьер оснащают средствами наблюдения и сигнализации.