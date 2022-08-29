Омск, 29 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием маршрутной «Газели» в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 августа в областном УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Автоавария произошло вечером 27 августа в Центральном округе. Водитель автомобиля «ВАЗ-2107» (мужчина 1997 года рождения) проехал на запрещающий сигнал светофора. Машина столкнулась с пассажирским микроавтобусом. После удара маршрутка опрокинулась и сместилась влево на полосу встречного движения, где произошло её столкновение с автомобилем «Киа Рио».

В ДТП пострадали 11 человек — водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ, а также восемь пассажиров «Газели», в том числе девочка 2013 года рождения.

Расследование продолжается.

Добавим, по данным областного УГИБДД, в Омской области в июле 2022 года произошло 178 ДТП, погибли 11 человек, травмы получили 235 человек.

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