Тбилиси, 29 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В последнее время природные пожары охватили почти все регионы Грузии. Об этом 29 августа заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на совещании правительства.

Правительство Грузии Ираклий Гарибашвили

«У многих возникло ощущение, что пожары могли быть вызваны халатностью, жарой, есть версия о диверсии, мы ничего не исключаем», — сказал премьер-министр.

Гарибашвили отметил, что активная борьба с пожарами идёт последние десять дней. Он сомневается, что пожары случайно возникают одновременно в разных регионах

Стоит отметить, что в Грузии с 20 августа пожарные борются с огнём возле Боржоми. Туда отправили 1,2 тыс. человек и три вертолёта. Позже ещё три самолёта прислала Турция. Также 28 августа загорелись поля и кустарники в Дзамском ущелье края Шида Картли. Там огонь подошёл близко к лесу, но его удалось остановить. Кроме того, серия пожаров началась 28 августа в районе Тбилиси.