Таллин, 29 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Кинотеатры Эстонии, которые только что оправились от шока, вызванного жесткими коронавирусными ограничениями, теперь страдают от рекордного роста цен. Об этом сообщило национальное Raadio 4.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Отмечается, что в 2021–2022 году кинотеатрам из-за требований национального здравоохранения пришлось создавать новую систему вентиляции, поэтому они столкнулись с большими расходами.

А нынешним летом погода была жаркой, поэтому кинотеатрам приходилось постоянно охлаждать залы, что опять же означало более высокие затраты на электроэнергию.

По словам генерального директора сети кинотеатров Cinamon Андака Багиоглу, июльские счета за электроэнергию выросли на треть, и поэтому кинотеатр рассматривает возможность повышения цен на билеты.

Расходы растут, несмотря на модернизацию кинотеатров и задействованной техники, отметил он.

Генеральный директор таллинского кинотеатра Sоprus Ивар Мурд сообщил, что партнеры кинотеатра повысили цены на свои услуги: «Все цены выросли. Дорожает вода, тепло, все товары, транспорт, тут ничего не поделаешь».

В связи с этим кинотеатр уже повысил цена на билеты на один евро. О готовности повысить цены сообщили и другие кинопрокатные фирмы Эстонии.