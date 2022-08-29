Казань, , 15:23 — REGNUM В Татарии к врачам по поводу присасывания клещей обратились с начала эпидемического сезона 8084 человека, что в 1,6 раза выше аналогичного показателя прошлого года и в 1,3 раза превышает значение среднемноголетнего уровня. Об этом 29 августа сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещевой сезон Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Укусы клещами регистрируются во всех муниципальных образованиях РТ, кроме Апастовского района. Больше всего обращений зафиксировано в Казани (1949 случаев), Набережных Челнах (1390 случаев), в Альметьевском районе (769 случаев).

Всего в 2022 году исследовано 1794 снятых с людей клещей, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) выделен в 558 клещах, а возбудитель клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) не обнаружен. Из объектов внешней среды исследованы 80 клещей, возбудитель ИКБ выявлен в девяти клещах (11,25%).

Привились против КВЭ 3939 человек, из них 545 детей.

Противоклещевую обработку провели на площади более 2064 га, в том числе обработаны территории летних оздоровительных организаций — около 661 га.

ИА REGNUM напоминает, сезон активности клещей в 2022 году начался в Татарии в начале апреля.

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