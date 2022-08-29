Казань, 29 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Татарии к врачам по поводу присасывания клещей обратились с начала эпидемического сезона 8084 человека, что в 1,6 раза выше аналогичного показателя прошлого года и в 1,3 раза превышает значение среднемноголетнего уровня. Об этом 29 августа сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Клещевой сезон

Укусы клещами регистрируются во всех муниципальных образованиях РТ, кроме Апастовского района. Больше всего обращений зафиксировано в Казани (1949 случаев), Набережных Челнах (1390 случаев), в Альметьевском районе (769 случаев).

Всего в 2022 году исследовано 1794 снятых с людей клещей, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) выделен в 558 клещах, а возбудитель клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) не обнаружен. Из объектов внешней среды исследованы 80 клещей, возбудитель ИКБ выявлен в девяти клещах (11,25%).

Привились против КВЭ 3939 человек, из них 545 детей.

Противоклещевую обработку провели на площади более 2064 га, в том числе обработаны территории летних оздоровительных организаций — около 661 га.

ИА REGNUM напоминает, сезон активности клещей в 2022 году начался в Татарии в начале апреля.

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