Москва, 29 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Поскольку объем заказов с учетом переброски импорта с западного сектора поставок на АТР вырос, перевозчики стараются воспользоваться моментом и получить свое по законам рынка — повышенный спрос в условиях ограниченного предложения неминуемо приводит к росту цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Морские контейнерные перевозки подорожали с учетом конъюнктуры. При этом в порты Балтийского региона объёмы доставки снизились на 90%. Доставка грузов в черноморские порты приостановлена у большинства иностранных морских линий.

Доставка контейнера из Китая морем в Россию с июля 2022-го стоит около $11 тыс. 500, в то время как до 2020 года находилась в пределах $3000–4000. Ещё более сложная ситуация с авиаперевозками — их стоимость с конца марта 2022-го выросла в три раза.

Ставки на перевозку грузов автомобильным транспортом из стран ЕС выросли на 250–500% и более. Перевозка контейнеров железнодорожным транспортом сдерживается пропускной способностью Транссибирской магистрали и сокращением отправок поездов из Китая.

На сегодня стоимость доставки контейнеров из Китая находится где-то на уровне пандемийного 2020 года. В конечном итоге повышение стоимости перевозки войдет в стоимость товара и неминуемо повысит его конечную цену для покупателя.

Дистрибьюторы электронной и бытовой техники уже советуют к этому подготовиться конечному покупателю», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, логистические компании Китая с февраля 2022 года подняли стоимость контейнерных перевозок почти в два раза.

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