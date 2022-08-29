Джакарта, 29 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Корабль ВМС Канады «Виннипег» направится в Джакарту в пятницу, 31 августа 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Джакарта

«Этот визит направлен на укрепление оборонного сотрудничества Канады с нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении посольства Канады.

В ходе визита стороны отметят 70-летие двусторонних отношений между Индонезией и Канадой и 45-летие партнерства между Канадой и АСЕАН. Военный корабль также является доказательством того, что партнерство между Индонезией и Канадой становится все крепче.

Канадское судно будет находиться в индонезийских водах до 3 сентября 2022 года. После этого корабль отправился в совместную тренировочную миссию с Австралией и Соединенными Штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии объявило, что президент Джоко Видодо одобрил два наименования вакцин против коронавируса индонезийского производства, а именно вакцины Inavac и Indovac.

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