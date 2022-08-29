Тегеран, 29 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Тегеране за вооружённое ограбление судят четырех бывших афганских полицейских. Об этом сообщили иранские информационные агентства.

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Бывших стражей порядка обвиняют в нападении на парикмахерскую с использованием балаклав и ножей, а также за кражу денег и телефонов у десяти человек.

Как сообщает Jam Jam, Алиреза Бехешти из 34-го отделения прокуратуры Тегерана сказал: »Подсудимые сказали своё последнее слово, и вскоре их дело будет направлено в Революционный суд Тегерана».

Иранские СМИ сообщают, что обвиняемые в прошлом были офицерами полиции Афганистана, бежавшими в Иран после падения афганского правительства.

Судя по всему, деньги им были нужны для того, чтобы уехать в Европу.