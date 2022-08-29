Минск, , 15:30 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 сентября будет «во всех школах и вузах». Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу ОНТ.

Александар Лукашенко President.gov.by

«Впереди 1 сентября. Я уже слышу вопросы, предположения, доносящиеся в частности из нашего телеграм-пространства», — сказала Эйсмонт и добавила, что Александр Лукашенко 1 сентября «будет во всех школах и во всех вузах». В каком формате это будет происходить, она не рассказала.

«Это будет и глобально, и масштабно — так, как этого требует время», — уточнила пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Еврорадио» опубликовало информацию о том, что 1 сентября в школах Белоруссии намерены транслировать телевизионную запись урока с Александром Лукашенко.