Москва, , 15:21 — REGNUM Дизайнер Наталья Малышко, которая родилась в деревне Мальковичи Ганцевичского района Брестской области Белоруссии, стала обладательницей титула «Красивое лицо России-2022» в финале конкурса «Красавица & Красавец Земного Шара 2022» в Москве. Награду ей вручил стилист Сергей Зверев. Об этом сообщает издание «Ганцевичское время».

Сергей Зверев (сс) Okras

Девушка сейчас постоянно живет в Москве. До этого она преподавала на кафедре коммуникативного дизайна в Белорусском госуниверситете. По профессии она — дизайнер-художник. Еë родители живут в Мальковичах. Мама работает медсестрой, а отец — водителем.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля жительница Могилëва выиграла конкурс «Мисс Москва-2022».