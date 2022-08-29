Донецк, 29 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике от забрасываемых киевскими боевиками противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» пострадали 58 человек, в том числе два ребенка. Об этом 29 августа сообщил глава организации «Справедливая защита» (занимается сбором сведений о преступлениях ВСУ на территории ДНР) Виталий Галахов.

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

«Начали эти «Лепестки» массово забрасывать где-то 27–29 июля, народ стал подрываться с 30 или 31 июля. На 29 августа от «Лепестков» пострадали 58 человек», — цитирует его ТАСС.

По его словам, среди пострадавших двое детей, один человек умер от ранений. ВСУ забрасывает эти мины в Донецк и другие территории ДНР из реактивных систем залпового огня «Ураган», добавил он.