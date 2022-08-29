Берлин, 29 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Правительство Германии не видит целесообразности в полном запрете выдачи виз российским гражданам. Об этом представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил 29 августа на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шенгенская виза

Общий запрет на выдачу виз — не то, что власти Германии считают целесообразным, отметил он, однако внутри Евросоюза есть разные перспективы на этот счёт в силу различия положения дел от страны к стране.

«Поэтому в данной ситуации важно выслушать друг друга», — призвал Бургер.

В Праге на предстоящей встрече министры иностранных дел стран ЕС попробуют прийти к компромиссу в этом вопросе, добавил он.

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