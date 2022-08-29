Сеул, 29 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В 2021 году в Южной Корее родились 264 тыс. младенцев. Из них 5,2% пришлись на двойняшек, а 0,2% — на тройняшек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Статистической службы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Беременность

Отмечается, что в последнее время в стране наблюдается рост числа случаев многоплодной беременности. В 1990-х годах на их долю приходилось чуть более 1% беременностей

Медики связывают рост показателя с увеличением возраста первых родов и применением технологий искусственного оплодотворения яйцеклеток, что повышает вероятность многоплодия.

В 2021 году средний возраст рожениц с многоплодием составил 34,8 года. Среди рожениц в возрасте моложе 24 лет на многоплодие приходится 2,1%, в возрасте от 30 до 34 лет — 4,7%, от 35 до 39 лет — 8,1% беременностей.