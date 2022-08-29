Вашингтон, 29 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Министерство обороны США готовит пилотов бывшей афганской армии для отправки на территорию бывш. УССР. Как заявил военный источник, в эту программу включены не только бывшие лётчики, но и другие афганцы, служившие в спецподразделениях.

ИА REGNUM Пентагон

Пентагон будет обучать этих пилотов в Калифорнии, а затем отправлять их на территорию бывш. УССР через Польшу.

«Как нам известно, Пентагон начал нанимать бывших афганских пилотов, которые год назад уехали в США. Их обучение начнётся в Калифорнии, и есть планы отправить их всех на [территорию бывш. УССР] через Польшу», — уточнил в беседе с ТАСС собеседник.

По его словам, после завершения обучения с этими людьми будет подписан контракт на отправку их для участия в конфликте на территории бывш. УССР.

Ранее неоднократно сообщалось, что США и Великобритания направляют бывших афганских силовиков в зону военных действий на территорию бывш. УССР.