Минск, , 15:09 — REGNUM Минсельхозпрод Белоруссии в очередной раз пересмотрел минимальные цены на некоторые товары, которые поставляют на экспорт. Так, ведомство ввело специальный прайс для Китая. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Ведомство определило специальную минимальную цену, по которой можно поставлять в Китай молоко и сливки сгущëнные жирностью до 1,5%. Прайс оказался самым выгодным — $3,1 за килограмм. Для сравнения: в Россию — не ниже 250 российских рублей (около $3,5 в пересчëте), в другие страны ЕАЭС — $3,36, а для остальных государств — $3,3.

Также Минсельхозпрод поднял минимальную цену на сливочное масло на экспорт — до $6,1 за килограмм (исключение — страны ЕАЭС, СНГ и Грузия, для них установлен отдельный прайс). Ранее ценник был на уровне $5,9 за килограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне правительство Белоруссии определило список экспортных товаров, на которые чиновники устанавливают минимальные цены. То есть предприятия не могут поставлять свою продукцию в другие страны по ценам, которые будут ниже тех, что установят чиновники. В этот перечень включили отдельные виды мясной и молочной продукции — сухое обезжиренное и цельное молоко, сливочное масло, сыры, мясо крупного рогатого скота.