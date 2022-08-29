Минск, 29 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Минсельхозпрод Белоруссии в очередной раз пересмотрел минимальные цены на некоторые товары, которые поставляют на экспорт. Так, ведомство ввело специальный прайс для Китая. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Ведомство определило специальную минимальную цену, по которой можно поставлять в Китай молоко и сливки сгущëнные жирностью до 1,5%. Прайс оказался самым выгодным — $3,1 за килограмм. Для сравнения: в Россию — не ниже 250 российских рублей (около $3,5 в пересчëте), в другие страны ЕАЭС — $3,36, а для остальных государств — $3,3.

Также Минсельхозпрод поднял минимальную цену на сливочное масло на экспорт — до $6,1 за килограмм (исключение — страны ЕАЭС, СНГ и Грузия, для них установлен отдельный прайс). Ранее ценник был на уровне $5,9 за килограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне правительство Белоруссии определило список экспортных товаров, на которые чиновники устанавливают минимальные цены. То есть предприятия не могут поставлять свою продукцию в другие страны по ценам, которые будут ниже тех, что установят чиновники. В этот перечень включили отдельные виды мясной и молочной продукции — сухое обезжиренное и цельное молоко, сливочное масло, сыры, мясо крупного рогатого скота.