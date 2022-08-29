Москва, 29 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Общее пространство Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств вполне ожидаемо играет роль фактора экономической безопасности для России. Об этом 27 августа написал в своём телеграм-канале научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев.

Mil.ru Флаги Казахстана и России

Говоря об ушедших из России в Казахстан крупных зарубежных компаниях, эксперт отметил, что они по-прежнему остаются в том же поле торгового регулирования — в ЕАЭС.

«Для «приземлившихся» в Казахстане компаний, это способ обхода санкций при сохранении доступа на рынок России», — подчеркнул он.

Караваев выразил мнение, что власти Казахстана, скорее всего, готовы держать политическое давление со стороны США, внимательно наблюдая за тем, как на аналогичный процесс давления и беспокойства со стороны Вашингтона будут реагировать власти Турции.

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«По большому счету, санкции не имеют международного статуса — не приняты ООН, и большая часть компаний в производственно-потребительском сегменте слилась из России из чувства солидарности или под давлением репутационных рисков», — констатирует эксперт.

По словам аналитика, реальные проблемы, возникшие из-за антироссийских санкций Запада касались не правовой, а экономической и отчасти технической частей — речь едёт о проблемах банковского обслуживания российских счетов, сбоях логистики, удорожания комплектующих и инфляции.

Напомним, что ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил о том, что в республику из России были вынуждены переехать 45 из 250 крупных зарубежных компаний. Среди них Skoda, GE Healthcare, Philips и Honeywell.

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