Прага, 29 августа, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Европейская система противовоздушной обороны (ПВО), созданная общими усилиями, обеспечила бы выигрыш с точки зрения безопасности. Об этом германский канцлер Олаф Шольц заявил 29 августа в ходе выступления в Карловом университете в Праге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, создавать единую систему дешевле и эффективнее, чем принимать решения на уровне отдельных стран. Европе следует наверстать упущенное в вопросах защиты от угроз с воздуха и из космоса.

«Созданная совместными усилиями система была бы выигрышем с точки зрения безопасности для всей Европы», — сказал Шольц, чьё выступление транслировал сайт правительства ФРГ.

Он заявил, что в ближайшие годы Германия вложит значительно больше средств в укрепление своей системы ПВО. При этом европейским соседям, в том числе Нидерландам, Польше, Прибалтике, Словакии, Чехии и скандинавским странам обеспечат возможность участвовать в ней.

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